お笑いコンビ「かが屋」の加賀翔が１０日までに自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ「なすなかにし」の新しい宣材写真を撮影したことを明かした。加賀は「２００３↓と２０２６↑のなすなかさん」と書き出すと、今回撮影した写真と２３年前に撮影された写真を並べてアップ。ほぼ同じポーズでの写真ではあるが、長い時間を経た変化がきっちりと写し出されており、「最高の家族写真を撮れました」とつづっている。そして