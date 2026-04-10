国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は９日、６月に開幕する北中米Ｗ杯の担当審判員を発表し、日本からは荒木友輔主審（３９）と三原純副審（４４）が選ばれた。日本からの選出は８大会連続。××××荒木主審が本大会で笛を吹けば、日本人としてはＷ杯で５人目となる。１９８６年メキシコＷ杯で高田静夫氏が初めて主審を務め、同氏は９０年イタリアＷ杯でも担当。その後は岡田正義主審（９８年フランスＷ