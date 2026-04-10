一人暮らしでもしっかり自炊したい…そんな方におすすめなのがコンビニの「サラダチキン」。そのまま食べてもおいしいですが、ひと手間加えるとさらにレベルアップします。 ▼チーズサラダチキン丼 サラダチキンとチーズをのせて作る丼物。仕上げに卵黄をのせてマイルドな仕上がりに。 ▼サラダチキンのユッケ風 サラダチキンに焼き肉のたれをかけてレンチンするだけの簡単レシピ。サラダチキンに飽きてきたときに試したい一品