人から見たら「愛されてるね〜」って感じかもしれませんが…本人からすると正直面倒！ いちいちグチグチ言われると信頼されていないのかと思ってしまいますよね。やましいことはなにもないのに!!そしてある日の帰り道、夫の愛情表現を反射的に拒絶してしまい…!?>>【まんが】夫の好きがちょっと重い!?(ウーマンエキサイト編集部)