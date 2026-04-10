皇室の警護などにあたる皇宮警察で警察学校の入校式が行われました。関口堅太 皇宮巡査「良心のみに従い、不偏不党かつ公平中正に警察職務の遂行にあたることを固く誓います」きょう午前、皇居内にある道場「済寧館」で皇宮警察学校の入校式が行われ、今年は18歳から28歳までの男女あわせて50人が入校しました。直江利克本部長は訓示で、「伝統をさらに伸ばし、時代の変化に対応できるプロフェッショナルな皇宮護衛官になって