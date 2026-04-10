日本ＢＳ放送が冴えない。９日の取引終了後に発表した２月中間期連結決算が、売上高５８億３４００万円（前年同期比０．９％減）、営業利益８億４９００万円（同２６．７％減）、純利益５億９６００万円（同２５．７％減）と減収減益となったことが嫌気されている。 ショッピングカテゴリーのタイム収入が伸び悩んだほか、スポット収入でも通販が減収となり減収を余儀なくされた。また、コンテンツ投資にかかる番組制