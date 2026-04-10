ハードオフコーポレーションは底堅い動きとなっている。９日の取引終了後に発表した３月度売上高で、国内直営店の既存店売上高が前年同月比３．２％増となり、９カ月連続で前年実績を上回ったことを好材料視した買いが下値に入っているようだ。ハードオフ、オフハウス、ガレージオフ、ホビーオフが好調だった。なお、全店売上高は同２５．６％増だった。 出所：MINKABU PRESS