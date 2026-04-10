CUTIE STREETが、韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）出演時に披露した「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンを本日4月10日に配信リリースした。 （関連：令和J-POPは“パラパラ”がトレンド？Snow Man、M!LK、CUTIE STREET……今、再熱する理由とは） 本楽曲は、番組出演後にパフォーマンス動画が3日間で300万回再生を突破し、各国のユーザーから22,000件以上のコメ