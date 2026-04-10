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ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ロサンゼルス・レイカーズ 日付：2026年4月10日（金） 開催地：チェイス・センター（San Francisco） 最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 103 - 119 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対ロサンゼルス・レイカーズがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。 第