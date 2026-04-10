かつて大谷翔平へ「故意死球」発言で物議を醸した韓国人投手がマイナーAAからAAへ降格したなか、四死球をゼロに抑える“憤怒の力投”を見せた。【写真】大谷に「当てなければならない」コ・ウソクの炎上発言デトロイト・タイガース傘下AAのエリー・シーウルブズに所属するコ・ウソクは、4月10日（日本時間）に行われたチェサピーク・ベイソックス（ボルチモア・オリオールズ傘下）戦でリリーフ登板し、2回1被安打、無四死球、1奪三