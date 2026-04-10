2026年4月9日、韓国メディア・マネートゥデイは、トランプ米政権が北大西洋条約機構（NATO）加盟国に対する不満を強め、在欧米軍の再配置や一部撤収などの制裁措置を検討していると報じた。記事によると、米国のウォール・ストリート・ジャーナルは、「米国が対イラン軍事作戦に協調的でなかったと判断される一部NATO加盟国を制裁することを検討している」と報じた。トランプ大統領はイラン情勢を巡り、NATO加盟国が米国に十分協力