ドジャースは10日（日本時間11日）に行われる本拠でのレンジャーズ戦で来場者先着5万4000人に大谷翔平投手（31）のボブルヘッドを配布する。今回は昨秋のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で打者では3本塁打を放ち、投手では10奪三振で7回途中2安打無失点の“伝説的活躍”を称え、打者バージョンのボブルヘッドを配布する。投手バージョンのボブルヘッドは7月8日（同9日）のロッキーズ戦で配布予定で、まだデザ