４月の注目作が、８日開幕の「メアリー・ステュアート」だ。宮沢りえが表題役である１６世紀のスコットランド女王を演じる。「彼女に関する作品はたくさんありますが、見たことがある人にもない人にも、一番心に残るメアリーを演じたい」と並々ならぬ決意で挑む。（小間井藍子）独の劇作家シラーが１８００年に書いた名作戯曲を英国の演出家ロバート・アイクが翻案、２０１６年に英で初演されて好評を博したバージョンの日本語