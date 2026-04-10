タレントの藤本美貴（41）が9日配信のABEMA「さよならプロポーズ via オーストラリア」に出演。視聴者の悩みにアドバイスした。地元に帰るからついてきてほしいという彼。不安だが彼について行く選択肢はアリかと視聴者から悩みのメッセージが届いた。最初は「アリかナシで言ったら全然アリですよね」と答えた藤本。しかし、ゆうちゃみの「遠距離でそれで続いて結婚するってなったらまた考え直す。無理だったら別れようしか