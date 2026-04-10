劇作家ウィリアム・シェイクスピア（１５６４〜１６１６年）は、なぜ亡き息子と同じ名の戯曲を手がけたのか。クロエ・ジャオ監督による「ハムネット」（４月１０日公開）が描くのは、不朽の戯曲「ハムレット」が世に出るまでの物語だ。原作は、作家マギー・オファーレルが創作した同名小説。シェイクスピア家の人々の愛と死の物語を通して、偉大な劇作家の作品世界、彼が生きた時代との感情的な回路を開く。その回路の源流にいる