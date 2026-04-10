◇ナ・リーグパドレス─ロッキーズ（2026年4月9日サンディエゴ）パドレスの剛腕クローザー、メーソン・ミラー投手（27）が9日（日本時間10日）、本拠でのロッキーズ戦に9回から4番手で登板。3者連続三振と圧巻の投球を見せた。1─1の9回にマウンドに上がると、先頭・ラムフィールドをスライダー3球で空振り三振。次打者・トーバーも2球で追い込むと、3球目の103・4マイル（約166・4キロ）直球で空振り三振を奪った。続く