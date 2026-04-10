改憲反対を訴えようとパレードとスタンディングを企画した田村さん（左）と山本さん＝３月２８日、川崎市高津区憲法９条の改定への反対を訴え、４年ぶりとなるパレードとスタンディングが１９日、川崎市高津区のＪＲ武蔵溝ノ口駅周辺で同時開催される。高市早苗政権下で改憲への動きが加速する中、主催者は「市民が戦争に巻き込まれて命を落とす国となってはならない。力を合わせて声を上げ、平和を願う思いを共有したい」と呼び