Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。暑くなるとコンビニや自販機でアイスコーヒーに手が伸びますが、毎日だと地味にお財布に響きませんか？ 自宅で淹れてから持ち出すのはおいしさとは引き換えにタイパが悪いのがネック……。今回はそんな悩みを変えてくれるコーヒーギア「VacBrew To Go」を試したレポートをお届けします。独自の真