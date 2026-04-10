軽やかで春らしいコーデに仕上げたいなら、ふんわりシルエットのティアードスカートに注目。今【GU（ジーユー）】で人気を集めているスカートは、カジュアルにもきれいめにもなじみやすい着回し力の高さがポイント。今回は、カラーによって雰囲気が変わるスカートの魅力と、店舗スタッフさんの着こなしも一緒にご紹介します。 ふんわり軽やか春スカート 【GU】「