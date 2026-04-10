ムニール元帥という聞き慣れない人物の名前が2026年4月9日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）で飛び出した。パキスタンの陸軍幹部で、アメリカとイランの停戦合意に至った舞台裏に、仲介者の存在があると言われており、それがパキスタンのシャリフ首相と、このムニール元帥だという。4月8日に米トランプ大統領が自身のSNSに停戦を発表した際にも、この2人の名前があがっていた。「トランプ大統領にノーベル平