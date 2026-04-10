那須川天心の前座として出場予定だったボクシング興行「Prime Video Boxing 15」に出場する選手らの前日計量が10日、都内で実施された。日本ボクシングコミッション（JBC）は、前WBA世界ライトフライ級王者の高見亨介（帝拳）の体調不良により、ノンタイトルフライ級10回戦を中止すると発表した。帝拳の浜田剛史代表が「深夜に体調が悪くなり、病院に搬送され、ドクターストップとなった」と説明した。高見は11日に、東京・両