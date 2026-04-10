JR岡山駅で行われた啓発活動 税金の円滑な納付を促す団体、「岡山県納税貯蓄組合 総連合会」とプロスポーツチームの選手らが10日、企業や個人事業主に対して消費税を期限内に納めるよう呼び掛けました。 JR岡山駅の2カ所で啓発用のティッシュを配りました。 納税に関する法律が施行された4月10日は「納貯の日」とされています。 （岡山県納税貯蓄組合総連合会／上原正樹 会長）「日本を国を背負って