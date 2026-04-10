夜の水族館 画像提供：四国水族館 四国水族館（香川・宇多津町）は、5月2日（土）～5日（火・祝）の4日間、営業時間を午後9時まで延長します。 特別企画・夜の水族館「Nightscape こがねいろ 2026 G.W.」で、通常午後6時までの営業時間を3時間延長します。 午後6時以降、水槽の一部の照明が深いブルーに変化し、海の中を散歩しているような雰囲気を演出します。屋外アートスポット「UMI to SORA」も