IMP.の松井奏が、ファッション誌「sweet」（宝島社刊）5月号よりレギュラーモデルとして誌面に登場することが決定。同誌の男性レギュラーモデル起用は松井が初となる。さらに、新連載「IMP.松井奏のA to Z」もスタートする。【写真】IMP.が初の全国アリーナツアーを完走！横浜アリーナ公演フォトギャラリー7人組男性グループIMP.の最年少メンバーとして活躍し、181cmの高身長でモデルとしての活躍にも注目が集まる松井。「sw