シンガーソングライター・優里が“相棒”との２ショットを披露しフォロワーを沸かせた。９日に自身のインスタグラムを更新し、「俺の相棒」とだけつづった優里。ミニチュアシュナウザーの愛犬・レオと、口を大きく開けて愛犬と戯れる２ショットや、優しく抱き寄せてる穏やかで親密な２ショットを披露した。この投稿には「レオちゃんー可愛すぎる」「優里くんも相棒もかわいい」「可愛い相棒だね」「相棒と幸せな時間だね」「