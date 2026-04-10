東京ディズニーリゾートの商業施設「イクスピアリ」に、韓国発フローズンヨーグルトブランド「Yoajung（ヨアジョン）」のポップアップストアが期間限定オープン。期間中、ヨアジョンの定番メニューに加え、限定メニューの販売も実施されます☆ イクスピアリ「Yoajung（ヨアジョン）」ポップアップストア 出店期間：2026年4月20日（月）〜5月31日（日）出店場所： 〒279-8529 千葉県浦安市舞浜1−4 イクスピアリ 1F