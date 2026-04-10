13人組グループ・SEVENTEENの日本ファンミーティング『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』のライブビューイングの開催が10日、発表された。【ライブ写真】覇気がすごい！ソロカットも昨年9月の韓国・仁川を皮切りに、全世界14都市で29回の公演を続け、84万人余りの観客（オン・オフライン合算）を動員した『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]』で大成功を収めた“K-POPのアイコン”SEVENTEEN。7ヶ月間続いたワールドツア