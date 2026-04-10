イラン情勢の悪化によるエネルギー価格の値上がりは、企業の間で取引されるモノの価格上昇にもつながっています。日銀が発表した3月の企業物価指数は前の月から0.8％上昇しました。日銀がきょう発表した3月の企業物価指数は129.5で、前の月と比べて0.8％上昇しました。中東情勢の悪化で2月に比べて伸び率を拡大しています。特に「石油・石炭製品」は原油価格の高騰でガソリンや軽油などが押し上げ要因となり7.7％上昇したほか、ホ