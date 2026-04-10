5月のカンヌ国際映画祭に俳優の松たか子（48）主演の作品が出品されることが決まった。【映像】『ナギダイアリー』出演の実力派キャストたち世界三大映画祭の一つ、カンヌ国際映画祭。最高賞パルムドールを競う部門として最も注目が集まる「コンペティション部門」に深田晃司監督の最新作『ナギダイアリー』が出品されることが発表された。深田監督は、この映画で2年連続4度目のカンヌ正式出品。主演の松たか子、共演の俳優