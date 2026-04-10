Lime Gardenが、2ndアルバム『Maybe Not Tonight』をSo Young Recordsよりリリースした。 （関連：ジャンルを超え響き合う新時代――星街すいせい、Aooo、MAISONdesら8組出演「Echoes Baa 2026」DAY2レポート） 本作は、一夜の外出の始まりから終わりまでを描いたコンセプチュアルなアルバム。全10曲を通して、青春の高揚感や混沌、自己不信、失望がリアルタイムで捉えられている。デビューア