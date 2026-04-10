ソフトバンクは、新料金プラン「ペイトク2」「テイガク無制限」「ミニフィット2」の提供を6月2日に開始する。 新料金プラン「ペイトク2」でポイント還元率が2倍に 新たに提供される「ペイトク2」は、データ容量が無制限で、決済サービス「PayPay」との連携を強化したプラン。基本料金は1万538円。 PayPayアプリやPayPayカードでの決済時にポイントが付与される「ペイトク2特典」が用意され、特