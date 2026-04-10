ソフトバンクブランドで、7月から料金プランを最大550円値上げ ソフトバンクは10日、「ソフトバンク」ブランドで提供している料金プランの月額料金を、7月1日から最大550円値上げすると発表した。 改定以前から契約しているユーザーも、7月1日から改定後の料金が適用される。請求締め日が毎月20日のユーザーは、7月21日に料金が改定される。 たとえば、「ペイトク」と「メリハリ無制限＋