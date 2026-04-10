元ギャルママモデルの日菜あこが8日に自身のアメブロを更新。札幌で訪れた人気の回転寿司店についてつづった。この日、日菜あこは「いつも札幌に行ったら行く回転寿司」として「根室はなまる」を訪れたことを報告。「ここの回転寿司本当に美味しい」と絶賛し「めちゃくちゃ人気だから40組も待ってた！！」とその人気ぶりもを明かした。続けて「本日のオススメ」のメニューについて「花咲蟹とかたらば蟹とかあるのさすが北海道」と