タレントの辻希美が8日に自身のアメブロを更新。新学期の開始に伴い、毎朝のお弁当作りが始まったことを報告した。この日、辻は「今日から毎朝お弁当生活が始まりました！！！」と切り出し、手作りのお弁当の写真を公開。「毎日のお弁当作りは慣れるのか不安ですが」と率直な心境を明かした。続けて、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが夜泣きしたことに触れ「寝不足のまま朝になりお弁当準備 ぅん…不安からのスタートです」と告白。し