演歌歌手の藤あや子が8日に自身のアメブロを更新。豪華な手料理を公開した。この日、藤は「おうちごはん」と切り出し「クエ鍋 鮪 ホタルイカ」などが並んだ豪華な夕食の写真を公開。「クエ鍋の具材はお豆腐 舞茸 花びら茸 水菜 小松菜」と具だくさんであることを明かした。続けて「焼津から送られた鮪は海苔で巻いて最高ーーー」と絶賛。クエについても「切り身は厚みがあって脂がのっているけど後味あっさり」と味を伝えた。最後