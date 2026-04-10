国民的人気を誇るアニメ「名探偵コナン」でヒロインの親友・鈴木園子役を務める声優の松井菜桜子が１０日、東京・日本橋伊場仙本社で行われたシーボルト江戸参府２００年記念事業制作発表会に出席した。松井は中央エフエムでオンエアされるラジオ番組「シーボルトがやってくる！ヤァ！ヤァ！ヤァ！」（日曜・前１１時）内で１２日から放送されるラジオドラマ「空飛ぶ研究室〜江戸参府１４３日」に出演し、シーボルトの妻・楠本