◆第４４回ニュージーランドトロフィー・Ｇ２（４月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）＝４月１０日、美浦トレセン中山マイルで２連勝中のディールメーカー（牡３歳、美浦・大和田成厩舎、父イスラボニータ）は、坂路下の角馬場で運動して最終調整を終えた。大和田調教師は「悪くないですよ。落ち着きがあって脚元も問題ないですし雰囲気はいいです」と気配の良さを伝えた。初戦こそ新潟マイル戦で、のちにアルテミスＳ