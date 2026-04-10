伝統芸能を継承する「国立劇場養成所」の新研修生を迎える入所式が１０日午前、都内で行われた。１２人の新研修生のうち、歌舞伎俳優を志す第３１期生は６人。昨年の３倍で、歌舞伎を扱った映画「国宝」（李相日監督）の影響も少なからずあった様子。一般家庭から歌舞伎俳優を目指せる唯一の養成所として注目を集めてきた。講師として率いる歌舞伎俳優・中村萬壽は「熱心に指導するあまり、厳しい言葉が出ることもあるかもし