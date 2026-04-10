新幹線を利用する際、大型のスーツケースを持って移動する人は少なくありません。近年は訪日観光客の増加もあり、新幹線の荷物ルールに注目が集まっています。 特に話題になるのが「特大荷物スペース付き座席」です。大型荷物を置くためのスペースが確保された座席ですが、「予約していたのにすでに別の人の荷物が置かれていた」というトラブルを耳にすることもあります。 本記事では