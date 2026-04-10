4月から「独身税」が始まるといった話題を耳にし、「自分の負担はどれくらい増えるのか」と気になっている人も多いのではないでしょうか。一方で、「実質的な負担は増えない」という声もあり、何が正しいのか分かりにくい制度と感じる人もいるかもしれません。 本記事では、独身税といわれる制度の正体や、年収600万円の会社員の負担額の目安、「実質ゼロ」といわれる理由について解説します。 「独身税」とは？ 正