またK-POPガールズグループが戻ってきた。しかも今度は、かつて一世を風靡したプロジェクトグループだ。最近の韓国音楽界では、かつて一時代を築いたガールズグループの“復活”が明らかに増えている。【写真】I.O.Iのセンター、“ほぼ紐”ドレス象徴的なのが、I.O.Iだろう。4月9日、彼女たちは公式SNSを通じて、10年前そのままのピンク色のスウェットに黒のショートパンツ、ニーハイソックス姿で『PICK ME』を踊る映像を公開した