高松市が10日、高齢者の暮らしと介護についてのアンケート調査結果を公表しました。報告書を作成し、高松市のホームページに掲載しています。 第10期高松市高齢者保護福祉計画（2027～2029年度）策定の基礎資料として、2025年12月～2026年1月、65歳以上の高齢者3000人と、40歳以上65歳未満の市民1000人を対象に郵送とWEBで調査しました。 高齢者は1738人（有効回答率57.9％）、市民は380人