ファジアーノ岡山 J1のファジアーノ岡山スポーツクラブは10日、2026年5月2日にJFE晴れの国スタジアムで行われる広島戦のホームエリアのチケット（車いす席を除く）が完売したと発表しました。 2026年シーズンはホームゲーム5試合でホームエリアのチケットが完売していて、広島戦が6試合目の完売です 4月25日にホームで開催する福岡戦のチケットは、現在も販売中