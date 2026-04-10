１０日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１５５．５６ポイント（０．６０％）高の２５９０７．９６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５２．６５ポイント（０．６１％）高の８６６４．４８ポイントと反発した。売買代金は１２４７億４８３０万香港ドルとなっている（９日前場は１２６６億５１９０万香港ドル）。中東和平の協議進展期待が相場を支える流れ。