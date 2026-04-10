香港のモデル・俳優・歌手のジェフリー・ガイさんと、注目作への主演・出演が続いている南沙良さんが共演した、香港・日本合作によるアクション映画『殺手#4（キラー・ナンバー4）』が公開中です。【あらすじ】香港を拠点にする腕利きの殺し屋 No.４（ジェフリー・ガ イ）に、１億円の大仕事の依頼が舞い込む。日本に出張して、熊谷というヤクザを消せというのだ。首尾よくミッションを成功させた No.４の前に、仕事の依頼主だと名