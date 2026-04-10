ＮＯＤＡ・ＭＡＰの新作「華氏マイナス３２０°」が１０日〜５月３１日、池袋・東京芸術劇場で上演される。化石の発掘現場で科学者たちが探す謎の骨が、次第に命や科学のありさまを浮かび上がらせていく物語。作・演出の野田秀樹、科学に助けられた人物タスケテを演じる阿部サダヲに聞いた。（武田実沙子）謎の骨をめぐって現代の化石発掘現場、中世の博士の実験室、古代の洞窟と、時代を行き来しながら生命や医療、愛の真理に