◇ファーム・リーグ 東地区ロッテ―日本ハム（2026年4月10日ロッテ浦和）ロッテの種市篤暉投手（27）がファーム・リーグの日本ハム戦でWBCから帰国後2度目の実戦に登板。5回2安打無失点、7三振を奪う完ぺきな内容だった。3日のオイシックス戦では最速152キロで6奪三振の3回完全。1軍登板に向けて視界は良好となった。立ち上がり安打と四球で2死一、二塁のピンチを背負ったが、浅間を遊飛。3回も2死からマルティネスに