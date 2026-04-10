◇MLB ホワイトソックス2-0ロイヤルズ(日本時間10日、カウフマン・スタジアム)ホワイトソックス・村上宗隆選手が気迫のヘッドスライディングで先制のホームを踏みました。この日「2番・ファースト」としてスタメン出場した村上選手。初回の第1打席で相手先発セス・ルーゴ投手から四球を選び出塁しました。4回の第2打席も再び四球で出塁すると、4番コルソン・モンゴメリー選手のライト方向への大きな当たりに1塁から一気に激走。本