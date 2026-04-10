鄭麗文氏が率いる中国国民党訪問団一行は大陸での訪問を続行し、4月8〜9日には上海を訪れ、埠頭（ふとう）や飛行機の設計研究院など複数の場所を見学しました。訪問団一行は大陸部のハイテク技術や産業発展の成果を肌で感じた後、大陸部の産業技術の発展や低炭素転換の成果に称賛の意を表しました。鄭氏は、「大陸部の親切さ、多様性、豊かさは台湾同胞により大きな発展の舞台を提供している。今回の訪問を通じて、両岸関係の平和