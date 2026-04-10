言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、日本の伝統行事や寺院の装飾、そして自然界の美しい花など、雅な雰囲気を感じる言葉をそろえました。1分間の集中力で、あなたの教養とひらめきを試してみてください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□り□□んそう□□んヒント：平安時代の貴族が庭先で興じた遊びや、ハート型の花を咲かせる植物、